- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
287
Profit Trade:
180 (62.71%)
Loss Trade:
107 (37.28%)
Best Trade:
737.70 USD
Worst Trade:
-300.60 USD
Profitto lordo:
6 574.20 USD (49 000 pips)
Perdita lorda:
-4 647.87 USD (43 390 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (281.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
799.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
168 (58.54%)
Short Trade:
119 (41.46%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
6.71 USD
Profitto medio:
36.52 USD
Perdita media:
-43.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 392.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 392.20 USD (6)
Crescita mensile:
29.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
999.33 USD
Massimale:
1 460.83 USD (26.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|5.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +737.70 USD
Worst Trade: -301 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +281.30 USD
Massima perdita consecutiva: -1 392.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hanya Member
Non ci sono recensioni