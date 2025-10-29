- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
484
Profit Trade:
333 (68.80%)
Loss Trade:
151 (31.20%)
Best Trade:
1 459.20 USD
Worst Trade:
-613.66 USD
Profitto lordo:
18 024.86 USD (63 687 pips)
Perdita lorda:
-12 192.54 USD (61 807 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (608.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 585.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
272 (56.20%)
Short Trade:
212 (43.80%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
12.05 USD
Profitto medio:
54.13 USD
Perdita media:
-80.75 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 331.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 279.90 USD (5)
Crescita mensile:
29.73%
Previsione annuale:
360.73%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
162.17 USD
Massimale:
2 723.12 USD (15.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.47% (2 723.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|483
|EURUSDu
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|5.8K
|EURUSDu
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|1.9K
|EURUSDu
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 459.20 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +608.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 331.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hanya Member
Non ci sono recensioni