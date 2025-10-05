- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
355 (62.83%)
Loss Trade:
210 (37.17%)
Best Trade:
274.93 USD
Worst Trade:
-189.00 USD
Profitto lordo:
6 138.05 USD (76 385 pips)
Perdita lorda:
-4 524.23 USD (68 182 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (170.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
342.65 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
332 (58.76%)
Short Trade:
233 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
17.29 USD
Perdita media:
-21.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-82.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.46 USD (5)
Crescita mensile:
8.93%
Previsione annuale:
108.41%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
941.97 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.76% (941.97 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|564
|XAGUSDu
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|1.6K
|XAGUSDu
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|8.2K
|XAGUSDu
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.93 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +170.70 USD
Massima perdita consecutiva: -82.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
