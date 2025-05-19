SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TTS Test GX IT
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test GX IT

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
103 (79.23%)
Loss Trade:
27 (20.77%)
Best Trade:
18.42 USD
Worst Trade:
-51.80 USD
Profitto lordo:
330.84 USD (29 402 pips)
Perdita lorda:
-271.43 USD (15 776 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (94.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.05 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
86.57%
Massimo carico di deposito:
41.72%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
44 (33.85%)
Short Trade:
86 (66.15%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-10.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.80 USD (1)
Crescita mensile:
-38.76%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.69 USD (42.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.33% (115.69 USD)
Per equità:
37.77% (99.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 44
XAUUSD 41
AUDUSD 26
EURCHF 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 87
XAUUSD -169
AUDUSD 66
EURCHF 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.3K
XAUUSD -6.4K
AUDUSD 6.6K
EURCHF 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.42 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.05 USD
Massima perdita consecutiva: -10.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
SembolFX-LIVE
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 3
208 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:44
Share of trading days is too low
2025.07.16 11:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 14.52% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.07.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTS Test GX IT
30USD al mese
59%
0
0
USD
159
USD
19
100%
130
79%
87%
1.21
0.46
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.