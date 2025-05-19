- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
103 (79.23%)
Loss Trade:
27 (20.77%)
Best Trade:
18.42 USD
Worst Trade:
-51.80 USD
Profitto lordo:
330.84 USD (29 402 pips)
Perdita lorda:
-271.43 USD (15 776 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (94.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.05 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
86.57%
Massimo carico di deposito:
41.72%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
44 (33.85%)
Short Trade:
86 (66.15%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
3.21 USD
Perdita media:
-10.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.80 USD (1)
Crescita mensile:
-38.76%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
115.69 USD (42.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.33% (115.69 USD)
Per equità:
37.77% (99.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|XAUUSD
|41
|AUDUSD
|26
|EURCHF
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|87
|XAUUSD
|-169
|AUDUSD
|66
|EURCHF
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|7.3K
|XAUUSD
|-6.4K
|AUDUSD
|6.6K
|EURCHF
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.42 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.05 USD
Massima perdita consecutiva: -10.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
208 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
59%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
19
100%
130
79%
87%
1.21
0.46
USD
USD
42%
1:500