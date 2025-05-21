- Crescita
Trade:
70
Profit Trade:
39 (55.71%)
Loss Trade:
31 (44.29%)
Best Trade:
78.60 USD
Worst Trade:
-45.90 USD
Profitto lordo:
463.40 USD (3 276 pips)
Perdita lorda:
-571.58 USD (6 608 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.93 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
12.64%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
38 (54.29%)
Short Trade:
32 (45.71%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
11.88 USD
Perdita media:
-18.44 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-77.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.46 USD (2)
Crescita mensile:
-6.42%
Previsione annuale:
-77.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.18 USD
Massimale:
160.61 USD (15.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.26% (160.61 USD)
Per equità:
3.28% (30.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-108
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.60 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.68 USD
Massima perdita consecutiva: -77.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
