Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT CX3 Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 80%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
33 (78.57%)
Loss Trade:
9 (21.43%)
Best Trade:
241.95 USD
Worst Trade:
-88.08 USD
Profitto lordo:
1 459.63 USD (13 031 pips)
Perdita lorda:
-658.38 USD (18 087 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (989.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
989.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
21.63%
Massimo carico di deposito:
12.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
25 (59.52%)
Short Trade:
17 (40.48%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
19.08 USD
Profitto medio:
44.23 USD
Perdita media:
-73.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-230.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.64 USD (3)
Crescita mensile:
-8.99%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
336.15 USD (16.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.87% (336.15 USD)
Per equità:
42.66% (651.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 30
archived 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -151
archived 953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.1K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +241.95 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +989.62 USD
Massima perdita consecutiva: -230.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 22:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.06 08:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.01 23:13
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 15:15
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.67% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.