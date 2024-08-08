- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
33 (78.57%)
Loss Trade:
9 (21.43%)
Best Trade:
241.95 USD
Worst Trade:
-88.08 USD
Profitto lordo:
1 459.63 USD (13 031 pips)
Perdita lorda:
-658.38 USD (18 087 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (989.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
989.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
21.63%
Massimo carico di deposito:
12.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
25 (59.52%)
Short Trade:
17 (40.48%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
19.08 USD
Profitto medio:
44.23 USD
Perdita media:
-73.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-230.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-230.64 USD (3)
Crescita mensile:
-8.99%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
336.15 USD (16.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.87% (336.15 USD)
Per equità:
42.66% (651.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|archived
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-151
|archived
|953
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +241.95 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +989.62 USD
Massima perdita consecutiva: -230.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
