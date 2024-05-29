SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TTS Novry Simanjuntak Master 12
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak Master 12

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 53%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
479 (92.47%)
Loss Trade:
39 (7.53%)
Best Trade:
295.38 USD
Worst Trade:
-539.00 USD
Profitto lordo:
2 053.86 USD (61 286 pips)
Perdita lorda:
-1 525.93 USD (74 465 pips)
Vincite massime consecutive:
186 (223.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
466.83 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
52.62%
Massimo carico di deposito:
19.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
304 (58.69%)
Short Trade:
214 (41.31%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-39.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-348.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-539.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.91%
Previsione annuale:
109.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.17 USD
Massimale:
539.00 USD (36.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.75% (539.00 USD)
Per equità:
37.51% (496.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 498
archived 17
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -108
archived 572
XAUUSD 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -14K
archived 0
XAUUSD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +295.38 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +223.41 USD
Massima perdita consecutiva: -348.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 05:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 12:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.05.28 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.01.21 09:49
Share of trading days is too low
2025.01.14 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 09:11
No swaps are charged
2024.12.11 08:43
No swaps are charged on the signal account
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 10:38
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTS Novry Simanjuntak Master 12
100USD al mese
53%
0
0
USD
1.5K
USD
74
96%
518
92%
53%
1.34
1.02
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.