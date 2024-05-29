- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
479 (92.47%)
Loss Trade:
39 (7.53%)
Best Trade:
295.38 USD
Worst Trade:
-539.00 USD
Profitto lordo:
2 053.86 USD (61 286 pips)
Perdita lorda:
-1 525.93 USD (74 465 pips)
Vincite massime consecutive:
186 (223.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
466.83 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
52.62%
Massimo carico di deposito:
19.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
304 (58.69%)
Short Trade:
214 (41.31%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-39.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-348.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-539.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.91%
Previsione annuale:
109.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.17 USD
Massimale:
539.00 USD (36.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.75% (539.00 USD)
Per equità:
37.51% (496.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|498
|archived
|17
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-108
|archived
|572
|XAUUSD
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-14K
|archived
|0
|XAUUSD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.38 USD
Worst Trade: -539 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +223.41 USD
Massima perdita consecutiva: -348.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 56
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 40
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
202 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
53%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
74
96%
518
92%
53%
1.34
1.02
USD
USD
38%
1:500