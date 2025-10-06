- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
14 (63.63%)
Loss Trade:
8 (36.36%)
Best Trade:
48.81 USD
Worst Trade:
-24.81 USD
Profitto lordo:
130.29 USD (13 021 pips)
Perdita lorda:
-66.57 USD (6 628 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (39.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
92.47%
Massimo carico di deposito:
0.44%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
22 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.90 USD
Profitto medio:
9.31 USD
Perdita media:
-8.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.14 USD (5)
Crescita mensile:
3.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.83 USD
Massimale:
26.18 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.50% (26.19 USD)
Per equità:
0.18% (3.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.81 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.98 USD
Massima perdita consecutiva: -26.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.32 × 85
