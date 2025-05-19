SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TTS Test GX IT
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test GX IT

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
103 (79.23%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (20.77%)
En iyi işlem:
18.42 USD
En kötü işlem:
-51.80 USD
Brüt kâr:
330.84 USD (29 402 pips)
Brüt zarar:
-271.43 USD (15 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (94.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.05 USD (22)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
86.57%
Maks. mevduat yükü:
41.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
44 (33.85%)
Satış işlemleri:
86 (66.15%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-10.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-39.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.69 USD (42.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.33% (115.69 USD)
Varlığa göre:
37.77% (99.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 44
XAUUSD 41
AUDUSD 26
EURCHF 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 87
XAUUSD -169
AUDUSD 66
EURCHF 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.3K
XAUUSD -6.4K
AUDUSD 6.6K
EURCHF 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.42 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
SembolFX-LIVE
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:44
Share of trading days is too low
2025.07.16 11:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 14.52% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.07.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.