- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
103 (79.23%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (20.77%)
En iyi işlem:
18.42 USD
En kötü işlem:
-51.80 USD
Brüt kâr:
330.84 USD (29 402 pips)
Brüt zarar:
-271.43 USD (15 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (94.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.05 USD (22)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
86.57%
Maks. mevduat yükü:
41.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
44 (33.85%)
Satış işlemleri:
86 (66.15%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-10.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.80 USD (1)
Aylık büyüme:
-39.50%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.69 USD (42.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.33% (115.69 USD)
Varlığa göre:
37.77% (99.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|44
|XAUUSD
|41
|AUDUSD
|26
|EURCHF
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|87
|XAUUSD
|-169
|AUDUSD
|66
|EURCHF
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.3K
|XAUUSD
|-6.4K
|AUDUSD
|6.6K
|EURCHF
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.42 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
19
100%
130
79%
87%
1.21
0.46
USD
USD
42%
1:500