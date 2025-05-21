SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TTS Test HN
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test HN

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
84 (80.00%)
Loss Trade:
21 (20.00%)
Best Trade:
24.57 USD
Worst Trade:
-20.37 USD
Profitto lordo:
221.14 USD (4 920 pips)
Perdita lorda:
-166.72 USD (3 709 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (66.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.19 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.30%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
58 (55.24%)
Short Trade:
47 (44.76%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-28.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.22 USD (4)
Crescita mensile:
-2.82%
Previsione annuale:
-34.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.69 USD
Massimale:
60.85 USD (16.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.13% (60.85 USD)
Per equità:
2.68% (9.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 39
EURUSD 35
GBPUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 22
EURUSD 13
GBPUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 548
EURUSD 251
GBPUSD 412
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.57 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +66.19 USD
Massima perdita consecutiva: -28.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 16
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 3
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
XMAU-Real 19
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 3
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
206 più
Non ci sono recensioni
2025.09.04 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 13:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 20:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
