Trade:
105
Profit Trade:
84 (80.00%)
Loss Trade:
21 (20.00%)
Best Trade:
24.57 USD
Worst Trade:
-20.37 USD
Profitto lordo:
221.14 USD (4 920 pips)
Perdita lorda:
-166.72 USD (3 709 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (66.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.19 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.30%
Massimo carico di deposito:
13.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
58 (55.24%)
Short Trade:
47 (44.76%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-28.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.22 USD (4)
Crescita mensile:
-2.82%
Previsione annuale:
-34.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.69 USD
Massimale:
60.85 USD (16.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.13% (60.85 USD)
Per equità:
2.68% (9.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|22
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|548
|EURUSD
|251
|GBPUSD
|412
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +24.57 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +66.19 USD
Massima perdita consecutiva: -28.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
