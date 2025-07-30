SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TTS Novry Simanjuntak 10K MT5
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak 10K MT5

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
FBS-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
631
Profit Trade:
431 (68.30%)
Loss Trade:
200 (31.70%)
Best Trade:
4 218.00 USD
Worst Trade:
-8 356.00 USD
Profitto lordo:
56 294.91 USD (1 324 379 pips)
Perdita lorda:
-54 686.00 USD (3 350 336 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (409.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 501.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
83.41%
Massimo carico di deposito:
21.96%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
416 (65.93%)
Short Trade:
215 (34.07%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
130.61 USD
Perdita media:
-273.43 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-541.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 356.00 USD (1)
Crescita mensile:
-18.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.46 USD
Massimale:
11 486.50 USD (53.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.77% (11 486.50 USD)
Per equità:
41.51% (6 469.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 572
EURUSD 30
GBPUSD 18
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.6K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -4.4K
BTCUSD -232
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 94K
EURUSD -554
GBPUSD -5.4K
BTCUSD -2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 218.00 USD
Worst Trade: -8 356 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +409.53 USD
Massima perdita consecutiva: -541.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
275 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.10 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.03 22:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.3% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTS Novry Simanjuntak 10K MT5
30USD al mese
16%
0
0
USD
12K
USD
35
58%
631
68%
83%
1.02
2.55
USD
54%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.