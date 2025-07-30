- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
631
Profit Trade:
431 (68.30%)
Loss Trade:
200 (31.70%)
Best Trade:
4 218.00 USD
Worst Trade:
-8 356.00 USD
Profitto lordo:
56 294.91 USD (1 324 379 pips)
Perdita lorda:
-54 686.00 USD (3 350 336 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (409.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 501.00 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
83.41%
Massimo carico di deposito:
21.96%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
416 (65.93%)
Short Trade:
215 (34.07%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
130.61 USD
Perdita media:
-273.43 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-541.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 356.00 USD (1)
Crescita mensile:
-18.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.46 USD
Massimale:
11 486.50 USD (53.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.77% (11 486.50 USD)
Per equità:
41.51% (6 469.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|572
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|18
|BTCUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|-232
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|94K
|EURUSD
|-554
|GBPUSD
|-5.4K
|BTCUSD
|-2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 218.00 USD
Worst Trade: -8 356 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +409.53 USD
Massima perdita consecutiva: -541.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
