Signaux / MetaTrader 4 / TTS Test GX IT
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test GX IT

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
103 (79.23%)
Perte trades:
27 (20.77%)
Meilleure transaction:
18.42 USD
Pire transaction:
-51.80 USD
Bénéfice brut:
330.84 USD (29 402 pips)
Perte brute:
-271.43 USD (15 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (94.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.05 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
86.57%
Charge de dépôt maximale:
41.72%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
44 (33.85%)
Courts trades:
86 (66.15%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
3.21 USD
Perte moyenne:
-10.05 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
-38.76%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
115.69 USD (42.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.33% (115.69 USD)
Par fonds propres:
37.77% (99.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 44
XAUUSD 41
AUDUSD 26
EURCHF 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 87
XAUUSD -169
AUDUSD 66
EURCHF 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 7.3K
XAUUSD -6.4K
AUDUSD 6.6K
EURCHF 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.42 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +94.05 USD
Perte consécutive maximale: -10.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
FXCM-USDReal08
0.00 × 2
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
SembolFX-LIVE
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 3
208 plus...
Aucun avis
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 11:44
Share of trading days is too low
2025.07.16 11:02
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 14.52% of days out of the 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.07.04 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.