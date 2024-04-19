- Crescita
Trade:
290
Profit Trade:
196 (67.58%)
Loss Trade:
94 (32.41%)
Best Trade:
4 504.92 USD
Worst Trade:
-6 543.67 USD
Profitto lordo:
54 771.32 USD (29 977 pips)
Perdita lorda:
-13 212.02 USD (14 991 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 010.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 039.68 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
64.41%
Massimo carico di deposito:
29.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
158 (54.48%)
Short Trade:
132 (45.52%)
Fattore di profitto:
4.15
Profitto previsto:
143.31 USD
Profitto medio:
279.45 USD
Perdita media:
-140.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-254.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 543.67 USD (1)
Crescita mensile:
2.30%
Previsione annuale:
29.44%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 543.67 USD (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.79% (6 543.67 USD)
Per equità:
42.19% (35 091.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|273
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 504.92 USD
Worst Trade: -6 544 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 010.84 USD
Massima perdita consecutiva: -254.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
