Segnali / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
196 (67.58%)
Loss Trade:
94 (32.41%)
Best Trade:
4 504.92 USD
Worst Trade:
-6 543.67 USD
Profitto lordo:
54 771.32 USD (29 977 pips)
Perdita lorda:
-13 212.02 USD (14 991 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1 010.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 039.68 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
64.41%
Massimo carico di deposito:
29.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.35
Long Trade:
158 (54.48%)
Short Trade:
132 (45.52%)
Fattore di profitto:
4.15
Profitto previsto:
143.31 USD
Profitto medio:
279.45 USD
Perdita media:
-140.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-254.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 543.67 USD (1)
Crescita mensile:
2.30%
Previsione annuale:
29.44%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 543.67 USD (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.79% (6 543.67 USD)
Per equità:
42.19% (35 091.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 273
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 504.92 USD
Worst Trade: -6 544 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 010.84 USD
Massima perdita consecutiva: -254.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TTS MA Alan Chicago 75K
30USD al mese
55%
0
0
USD
116K
USD
90
94%
290
67%
64%
4.14
143.31
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.