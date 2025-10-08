- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
52.00 USD
Worst Trade:
-22.80 USD
Profitto lordo:
144.20 USD (14 419 pips)
Perdita lorda:
-83.62 USD (8 359 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (98.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
29.48%
Massimo carico di deposito:
2.82%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
6.73 USD
Profitto medio:
36.05 USD
Perdita media:
-16.72 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.11 USD (2)
Crescita mensile:
14.54%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.11 USD
Massimale:
43.11 USD (20.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.17% (36.11 USD)
Per equità:
6.25% (21.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.00 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +98.04 USD
Massima perdita consecutiva: -43.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
