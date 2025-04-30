- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
287 (68.33%)
Loss Trade:
133 (31.67%)
Best Trade:
63.58 USD
Worst Trade:
-24.58 USD
Profitto lordo:
2 259.82 USD (99 048 pips)
Perdita lorda:
-647.36 USD (40 859 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (51.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
35.13
Long Trade:
228 (54.29%)
Short Trade:
192 (45.71%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
7.87 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.90 USD (3)
Crescita mensile:
7.58%
Previsione annuale:
92.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.90 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (39.76 USD)
Per equità:
14.08% (157.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|220
|AUDCAD+
|129
|XAUUSD+
|64
|EURUSD+
|5
|NZDCAD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD+
|721
|AUDCAD+
|487
|XAUUSD+
|384
|EURUSD+
|16
|NZDCAD+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD+
|35K
|AUDCAD+
|11K
|XAUUSD+
|12K
|EURUSD+
|100
|NZDCAD+
|326
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.58 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.47 USD
Massima perdita consecutiva: -10.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni