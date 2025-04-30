SegnaliSezioni
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 80%
VantageInternational-Live 11
1:500
Trade:
420
Profit Trade:
287 (68.33%)
Loss Trade:
133 (31.67%)
Best Trade:
63.58 USD
Worst Trade:
-24.58 USD
Profitto lordo:
2 259.82 USD (99 048 pips)
Perdita lorda:
-647.36 USD (40 859 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (51.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
35.13
Long Trade:
228 (54.29%)
Short Trade:
192 (45.71%)
Fattore di profitto:
3.49
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
7.87 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.90 USD (3)
Crescita mensile:
7.58%
Previsione annuale:
92.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.90 USD (2.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (39.76 USD)
Per equità:
14.08% (157.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD+ 220
AUDCAD+ 129
XAUUSD+ 64
EURUSD+ 5
NZDCAD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD+ 721
AUDCAD+ 487
XAUUSD+ 384
EURUSD+ 16
NZDCAD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD+ 35K
AUDCAD+ 11K
XAUUSD+ 12K
EURUSD+ 100
NZDCAD+ 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +63.58 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.47 USD
Massima perdita consecutiva: -10.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
