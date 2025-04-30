- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
287 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (31.67%)
En iyi işlem:
63.58 USD
En kötü işlem:
-24.58 USD
Brüt kâr:
2 259.82 USD (99 048 pips)
Brüt zarar:
-647.36 USD (40 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (51.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.21 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
35.13
Alış işlemleri:
228 (54.29%)
Satış işlemleri:
192 (45.71%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
7.87 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.90 USD (3)
Aylık büyüme:
7.55%
Yıllık tahmin:
92.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.90 USD (2.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.38% (39.76 USD)
Varlığa göre:
14.08% (157.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|220
|AUDCAD+
|129
|XAUUSD+
|64
|EURUSD+
|5
|NZDCAD+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD+
|721
|AUDCAD+
|487
|XAUUSD+
|384
|EURUSD+
|16
|NZDCAD+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD+
|35K
|AUDCAD+
|11K
|XAUUSD+
|12K
|EURUSD+
|100
|NZDCAD+
|326
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.58 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok