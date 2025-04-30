SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 80%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
420
Kârla kapanan işlemler:
287 (68.33%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (31.67%)
En iyi işlem:
63.58 USD
En kötü işlem:
-24.58 USD
Brüt kâr:
2 259.82 USD (99 048 pips)
Brüt zarar:
-647.36 USD (40 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (51.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.21 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
6.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
35.13
Alış işlemleri:
228 (54.29%)
Satış işlemleri:
192 (45.71%)
Kâr faktörü:
3.49
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
7.87 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.90 USD (3)
Aylık büyüme:
7.55%
Yıllık tahmin:
92.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.90 USD (2.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.38% (39.76 USD)
Varlığa göre:
14.08% (157.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD+ 220
AUDCAD+ 129
XAUUSD+ 64
EURUSD+ 5
NZDCAD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD+ 721
AUDCAD+ 487
XAUUSD+ 384
EURUSD+ 16
NZDCAD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD+ 35K
AUDCAD+ 11K
XAUUSD+ 12K
EURUSD+ 100
NZDCAD+ 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.58 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol