시그널 / Low Risk with P10 percent per month
404

안타깝게도 Low Risk with P10 percent per month 시그널이 비활성화되어 사용할 수 없습니다

제공업자가 이 시그널을 비활성화했습니다. 그러나 다른 활성화된 시그널 및 공급업자의 거대한 데이터베이스는 사용자의 의지대로 유지됩니다. 가장 적절한 것을 선택하시고, 접속한 후 터미널이 거래를 자동으로 복사하도록 합니다.

새 시그널 선택

다른 MetaTrader 4 시그널을 확인할 수 있습니다:

Sputnik2019
성장
1 667%
구독자
0
338
트레이드
14493
이익
77%
수익 요인
1.52
최대 DD
45%
R Factor Mean Reversal
성장
1 592%
구독자
0
310
트레이드
29479
이익
67%
수익 요인
1.15
최대 DD
41%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
성장
1 000%
구독자
11
79
트레이드
3337
이익
82%
수익 요인
3.81
최대 DD
41%
My Authors Programs
성장
539%
구독자
10
40
트레이드
820
이익
89%
수익 요인
2.62
최대 DD
16%
Turtle One
성장
273%
구독자
11
53
트레이드
336
이익
80%
수익 요인
1.60
최대 DD
19%
Gold pro
성장
4 987%
구독자
43
46
트레이드
959
이익
77%
수익 요인
1.78
최대 DD
52%
BTC Portfolio
성장
1 868%
구독자
0
193
트레이드
4166
이익
59%
수익 요인
1.18
최대 DD
45%
Niguru GBP
성장
16 962%
구독자
0
149
트레이드
1281
이익
88%
수익 요인
2.27
최대 DD
39%
ATong
성장
5 147%
구독자
1
246
트레이드
7917
이익
76%
수익 요인
1.55
최대 DD
28%
Kenni Trades Gold Breakout
성장
746%
구독자
7
35
트레이드
441
이익
63%
수익 요인
2.01
최대 DD
28%

