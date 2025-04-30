- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
377 (68.67%)
Verlusttrades:
172 (31.33%)
Bester Trade:
63.58 USD
Schlechtester Trade:
-24.58 USD
Bruttoprofit:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Bruttoverlust:
-790.76 USD (52 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (43.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.21 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
96.18%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
43.36
Long-Positionen:
291 (53.01%)
Short-Positionen:
258 (46.99%)
Profit-Faktor:
3.52
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-13.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.90 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.90 USD (2.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.38% (39.76 USD)
Kapital:
14.08% (157.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +63.58 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
