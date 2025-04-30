SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 104%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
377 (68.67%)
Verlusttrades:
172 (31.33%)
Bester Trade:
63.58 USD
Schlechtester Trade:
-24.58 USD
Bruttoprofit:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Bruttoverlust:
-790.76 USD (52 462 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (43.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.21 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
96.18%
Max deposit load:
6.26%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
43.36
Long-Positionen:
291 (53.01%)
Short-Positionen:
258 (46.99%)
Profit-Faktor:
3.52
Mathematische Gewinnerwartung:
3.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-13.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.90 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.90 USD (2.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.38% (39.76 USD)
Kapital:
14.08% (157.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD+ 236
AUDCAD+ 132
XAUUSD+ 64
NZDCAD+ 45
EURUSD+ 28
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 14
NZDCHF+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD+ 786
AUDCAD+ 499
XAUUSD+ 384
NZDCAD+ 78
EURUSD+ 135
USDCAD+ 46
NZDUSD+ 48
NZDCHF+ 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD+ 38K
AUDCAD+ 12K
XAUUSD+ 12K
NZDCAD+ 4.3K
EURUSD+ 4.3K
USDCAD+ 3.4K
NZDUSD+ 1.3K
NZDCHF+ 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.58 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
