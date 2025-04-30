- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
549
Transacciones Rentables:
377 (68.67%)
Transacciones Irrentables:
172 (31.33%)
Mejor transacción:
63.58 USD
Peor transacción:
-24.58 USD
Beneficio Bruto:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-790.76 USD (52 462 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (43.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
96.18%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
43.36
Transacciones Largas:
291 (53.01%)
Transacciones Cortas:
258 (46.99%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
7.38 USD
Pérdidas medias:
-4.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-13.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.90 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.28%
Pronóstico anual:
17.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.90 USD (2.93%)
Reducción relativa:
De balance:
3.38% (39.76 USD)
De fondos:
14.08% (157.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +63.58 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios