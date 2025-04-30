SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 104%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
549
Transacciones Rentables:
377 (68.67%)
Transacciones Irrentables:
172 (31.33%)
Mejor transacción:
63.58 USD
Peor transacción:
-24.58 USD
Beneficio Bruto:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-790.76 USD (52 462 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (43.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
96.18%
Carga máxima del depósito:
6.26%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
43.36
Transacciones Largas:
291 (53.01%)
Transacciones Cortas:
258 (46.99%)
Factor de Beneficio:
3.52
Beneficio Esperado:
3.63 USD
Beneficio medio:
7.38 USD
Pérdidas medias:
-4.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-13.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.90 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.28%
Pronóstico anual:
17.77%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.90 USD (2.93%)
Reducción relativa:
De balance:
3.38% (39.76 USD)
De fondos:
14.08% (157.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD+ 236
AUDCAD+ 132
XAUUSD+ 64
NZDCAD+ 45
EURUSD+ 28
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 14
NZDCHF+ 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD+ 786
AUDCAD+ 499
XAUUSD+ 384
NZDCAD+ 78
EURUSD+ 135
USDCAD+ 46
NZDUSD+ 48
NZDCHF+ 15
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD+ 38K
AUDCAD+ 12K
XAUUSD+ 12K
NZDCAD+ 4.3K
EURUSD+ 4.3K
USDCAD+ 3.4K
NZDUSD+ 1.3K
NZDCHF+ 1.6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +63.58 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +43.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
