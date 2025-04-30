СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 104%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
377 (68.67%)
Убыточных трейдов:
172 (31.33%)
Лучший трейд:
63.58 USD
Худший трейд:
-24.58 USD
Общая прибыль:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Общий убыток:
-790.76 USD (52 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (43.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.21 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
96.18%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
43.36
Длинных трейдов:
291 (53.01%)
Коротких трейдов:
258 (46.99%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
7.38 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-13.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.90 USD (3)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
17.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.90 USD (2.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.38% (39.76 USD)
По эквити:
14.08% (157.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD+ 236
AUDCAD+ 132
XAUUSD+ 64
NZDCAD+ 45
EURUSD+ 28
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 14
NZDCHF+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD+ 786
AUDCAD+ 499
XAUUSD+ 384
NZDCAD+ 78
EURUSD+ 135
USDCAD+ 46
NZDUSD+ 48
NZDCHF+ 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD+ 38K
AUDCAD+ 12K
XAUUSD+ 12K
NZDCAD+ 4.3K
EURUSD+ 4.3K
USDCAD+ 3.4K
NZDUSD+ 1.3K
NZDCHF+ 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
