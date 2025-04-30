- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
377 (68.67%)
Убыточных трейдов:
172 (31.33%)
Лучший трейд:
63.58 USD
Худший трейд:
-24.58 USD
Общая прибыль:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Общий убыток:
-790.76 USD (52 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (43.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.21 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
96.18%
Макс. загрузка депозита:
6.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
43.36
Длинных трейдов:
291 (53.01%)
Коротких трейдов:
258 (46.99%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
3.63 USD
Средняя прибыль:
7.38 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-13.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.90 USD (3)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
17.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.90 USD (2.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.38% (39.76 USD)
По эквити:
14.08% (157.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
