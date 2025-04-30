- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
549
盈利交易:
377 (68.67%)
亏损交易:
172 (31.33%)
最好交易:
63.58 USD
最差交易:
-24.58 USD
毛利:
2 781.15 USD (128 623 pips)
毛利亏损:
-790.76 USD (52 462 pips)
最大连续赢利:
13 (43.04 USD)
最大连续盈利:
64.21 USD (3)
夏普比率:
0.36
交易活动:
96.18%
最大入金加载:
6.26%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
43.36
长期交易:
291 (53.01%)
短期交易:
258 (46.99%)
利润因子:
3.52
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
7.38 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
15 (-13.43 USD)
最大连续亏损:
-45.90 USD (3)
每月增长:
1.40%
年度预测:
17.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.90 USD (2.93%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (39.76 USD)
净值:
14.08% (157.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.58 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.04 USD
最大连续亏损: -13.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论