Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
可靠性
35
0 / 0 USD
增长自 2025 104%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
549
盈利交易:
377 (68.67%)
亏损交易:
172 (31.33%)
最好交易:
63.58 USD
最差交易:
-24.58 USD
毛利:
2 781.15 USD (128 623 pips)
毛利亏损:
-790.76 USD (52 462 pips)
最大连续赢利:
13 (43.04 USD)
最大连续盈利:
64.21 USD (3)
夏普比率:
0.36
交易活动:
96.18%
最大入金加载:
6.26%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
43.36
长期交易:
291 (53.01%)
短期交易:
258 (46.99%)
利润因子:
3.52
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
7.38 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
15 (-13.43 USD)
最大连续亏损:
-45.90 USD (3)
每月增长:
1.40%
年度预测:
17.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.90 USD (2.93%)
相对跌幅:
结余:
3.38% (39.76 USD)
净值:
14.08% (157.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD+ 236
AUDCAD+ 132
XAUUSD+ 64
NZDCAD+ 45
EURUSD+ 28
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 14
NZDCHF+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD+ 786
AUDCAD+ 499
XAUUSD+ 384
NZDCAD+ 78
EURUSD+ 135
USDCAD+ 46
NZDUSD+ 48
NZDCHF+ 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD+ 38K
AUDCAD+ 12K
XAUUSD+ 12K
NZDCAD+ 4.3K
EURUSD+ 4.3K
USDCAD+ 3.4K
NZDUSD+ 1.3K
NZDCHF+ 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +63.58 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.04 USD
最大连续亏损: -13.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
