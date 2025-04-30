- 成長
トレード:
549
利益トレード:
377 (68.67%)
損失トレード:
172 (31.33%)
ベストトレード:
63.58 USD
最悪のトレード:
-24.58 USD
総利益:
2 781.15 USD (128 623 pips)
総損失:
-790.76 USD (52 462 pips)
最大連続の勝ち:
13 (43.04 USD)
最大連続利益:
64.21 USD (3)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
96.18%
最大入金額:
6.26%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
43.36
長いトレード:
291 (53.01%)
短いトレード:
258 (46.99%)
プロフィットファクター:
3.52
期待されたペイオフ:
3.63 USD
平均利益:
7.38 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
15 (-13.43 USD)
最大連続損失:
-45.90 USD (3)
月間成長:
1.36%
年間予想:
16.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.90 USD (2.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.38% (39.76 USD)
エクイティによる:
14.08% (157.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.58 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +43.04 USD
最大連続損失: -13.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
