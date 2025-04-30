- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
377 (68.67%)
Negociações com perda:
172 (31.33%)
Melhor negociação:
63.58 USD
Pior negociação:
-24.58 USD
Lucro bruto:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Perda bruta:
-790.76 USD (52 462 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (43.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.21 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
96.18%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
43.36
Negociações longas:
291 (53.01%)
Negociações curtas:
258 (46.99%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
7.38 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-13.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.90 USD (3)
Crescimento mensal:
1.28%
Previsão anual:
17.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.90 USD (2.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.38% (39.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.08% (157.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|236
|AUDCAD+
|132
|XAUUSD+
|64
|NZDCAD+
|45
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|28
|NZDUSD+
|14
|NZDCHF+
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD+
|786
|AUDCAD+
|499
|XAUUSD+
|384
|NZDCAD+
|78
|EURUSD+
|135
|USDCAD+
|46
|NZDUSD+
|48
|NZDCHF+
|15
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD+
|38K
|AUDCAD+
|12K
|XAUUSD+
|12K
|NZDCAD+
|4.3K
|EURUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|3.4K
|NZDUSD+
|1.3K
|NZDCHF+
|1.6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.58 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.04 USD
Máxima perda consecutiva: -13.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
