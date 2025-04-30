SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 104%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
377 (68.67%)
Negociações com perda:
172 (31.33%)
Melhor negociação:
63.58 USD
Pior negociação:
-24.58 USD
Lucro bruto:
2 781.15 USD (128 623 pips)
Perda bruta:
-790.76 USD (52 462 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (43.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.21 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
96.18%
Depósito máximo carregado:
6.26%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
43.36
Negociações longas:
291 (53.01%)
Negociações curtas:
258 (46.99%)
Fator de lucro:
3.52
Valor esperado:
3.63 USD
Lucro médio:
7.38 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-13.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.90 USD (3)
Crescimento mensal:
1.28%
Previsão anual:
17.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.90 USD (2.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.38% (39.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.08% (157.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD+ 236
AUDCAD+ 132
XAUUSD+ 64
NZDCAD+ 45
EURUSD+ 28
USDCAD+ 28
NZDUSD+ 14
NZDCHF+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD+ 786
AUDCAD+ 499
XAUUSD+ 384
NZDCAD+ 78
EURUSD+ 135
USDCAD+ 46
NZDUSD+ 48
NZDCHF+ 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD+ 38K
AUDCAD+ 12K
XAUUSD+ 12K
NZDCAD+ 4.3K
EURUSD+ 4.3K
USDCAD+ 3.4K
NZDUSD+ 1.3K
NZDCHF+ 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.58 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +43.04 USD
Máxima perda consecutiva: -13.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
