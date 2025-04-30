SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Low Risk with P10 percent per month
Hon Kwan Max Tse

Low Risk with P10 percent per month

Hon Kwan Max Tse
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 80%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
287 (68.33%)
Perte trades:
133 (31.67%)
Meilleure transaction:
63.58 USD
Pire transaction:
-24.58 USD
Bénéfice brut:
2 259.82 USD (99 048 pips)
Perte brute:
-647.36 USD (40 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (51.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
98.74%
Charge de dépôt maximale:
6.26%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
35.13
Longs trades:
228 (54.29%)
Courts trades:
192 (45.71%)
Facteur de profit:
3.49
Rendement attendu:
3.84 USD
Bénéfice moyen:
7.87 USD
Perte moyenne:
-4.87 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-10.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.05%
Prévision annuelle:
109.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
45.90 USD (2.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.38% (39.76 USD)
Par fonds propres:
14.08% (157.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD+ 220
AUDCAD+ 129
XAUUSD+ 64
EURUSD+ 5
NZDCAD+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD+ 721
AUDCAD+ 487
XAUUSD+ 384
EURUSD+ 16
NZDCAD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD+ 35K
AUDCAD+ 11K
XAUUSD+ 12K
EURUSD+ 100
NZDCAD+ 326
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.58 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +51.47 USD
Perte consécutive maximale: -10.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.30 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 20:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire