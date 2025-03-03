SegnaliSezioni
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 49%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 504
Profit Trade:
989 (65.75%)
Loss Trade:
515 (34.24%)
Best Trade:
122.85 USD
Worst Trade:
-270.93 USD
Profitto lordo:
10 051.08 USD (132 343 pips)
Perdita lorda:
-9 383.95 USD (119 726 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (57.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.05 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
64.25%
Massimo carico di deposito:
97.22%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
852 (56.65%)
Short Trade:
652 (43.35%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
10.16 USD
Perdita media:
-18.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-768.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 030.20 USD (10)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
32.15%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.31 USD
Massimale:
2 213.96 USD (40.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.30% (2 213.96 USD)
Per equità:
22.66% (736.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 561
EURUSD 461
NZDUSD 114
GBPJPY 106
GBPUSD 96
EURJPY 48
AUDUSD 35
AUDJPY 29
USDCAD 25
USDCHF 13
GBPCHF 5
USDMXN 5
NZDJPY 3
EURGBP 2
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -909
EURUSD 1.2K
NZDUSD 34
GBPJPY 566
GBPUSD -263
EURJPY 206
AUDUSD -48
AUDJPY 15
USDCAD -54
USDCHF 55
GBPCHF -4
USDMXN -1
NZDJPY -102
EURGBP -1
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.7K
EURUSD 7.7K
NZDUSD -94
GBPJPY 10K
GBPUSD -365
EURJPY 3.5K
AUDUSD -310
AUDJPY 169
USDCAD -1.2K
USDCHF 573
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
NZDJPY -1.3K
EURGBP -3
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.85 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +57.27 USD
Massima perdita consecutiva: -768.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 7
AxionTrade-Live
0.00 × 5
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
360Capital-Real
0.00 × 15
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 24
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
OspreyFX-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
237 più
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Non ci sono recensioni
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.