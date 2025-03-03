- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 235
Прибыльных трейдов:
1 357 (60.71%)
Убыточных трейдов:
878 (39.28%)
Лучший трейд:
122.85 USD
Худший трейд:
-270.93 USD
Общая прибыль:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Общий убыток:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (57.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
240.05 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
64.15%
Макс. загрузка депозита:
97.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 234 (55.21%)
Коротких трейдов:
1 001 (44.79%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
8.65 USD
Средний убыток:
-13.36 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-19.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 030.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-1.90%
Годовой прогноз:
-23.07%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.31 USD
Максимальная:
2 643.96 USD (48.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.93% (2 643.96 USD)
По эквити:
22.66% (736.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|854
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|229
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|76
|AUDUSD
|47
|USDCAD
|43
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-325
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|236
|AUDUSD
|-92
|USDCAD
|-41
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-670
|USDCAD
|-979
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.85 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +57.27 USD
Макс. убыток в серии: -19.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
еще 239...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
USD
38%
1:50