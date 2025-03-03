СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jamings Trader
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 235
Прибыльных трейдов:
1 357 (60.71%)
Убыточных трейдов:
878 (39.28%)
Лучший трейд:
122.85 USD
Худший трейд:
-270.93 USD
Общая прибыль:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Общий убыток:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (57.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
240.05 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
64.15%
Макс. загрузка депозита:
97.22%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 234 (55.21%)
Коротких трейдов:
1 001 (44.79%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
8.65 USD
Средний убыток:
-13.36 USD
Макс. серия проигрышей:
39 (-19.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 030.20 USD (10)
Прирост в месяц:
-1.90%
Годовой прогноз:
-23.07%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.31 USD
Максимальная:
2 643.96 USD (48.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.93% (2 643.96 USD)
По эквити:
22.66% (736.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.85 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +57.27 USD
Макс. убыток в серии: -19.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
еще 239...
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Нет отзывов
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jamings Trader
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
4.4K
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
38%
1:50
