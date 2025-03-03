SinyallerBölümler
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 49%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 504
Kârla kapanan işlemler:
989 (65.75%)
Zararla kapanan işlemler:
515 (34.24%)
En iyi işlem:
122.85 USD
En kötü işlem:
-270.93 USD
Brüt kâr:
10 051.08 USD (132 343 pips)
Brüt zarar:
-9 383.95 USD (119 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (57.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.05 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.25%
Maks. mevduat yükü:
97.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
852 (56.65%)
Satış işlemleri:
652 (43.35%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
10.16 USD
Ortalama zarar:
-18.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-768.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 030.20 USD (10)
Aylık büyüme:
3.92%
Yıllık tahmin:
47.55%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.31 USD
Maksimum:
2 213.96 USD (40.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.30% (2 213.96 USD)
Varlığa göre:
22.66% (736.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 561
EURUSD 461
NZDUSD 114
GBPJPY 106
GBPUSD 96
EURJPY 48
AUDUSD 35
AUDJPY 29
USDCAD 25
USDCHF 13
GBPCHF 5
USDMXN 5
NZDJPY 3
EURGBP 2
GBPCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -909
EURUSD 1.2K
NZDUSD 34
GBPJPY 566
GBPUSD -263
EURJPY 206
AUDUSD -48
AUDJPY 15
USDCAD -54
USDCHF 55
GBPCHF -4
USDMXN -1
NZDJPY -102
EURGBP -1
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.7K
EURUSD 7.7K
NZDUSD -94
GBPJPY 10K
GBPUSD -365
EURJPY 3.5K
AUDUSD -310
AUDJPY 169
USDCAD -1.2K
USDCHF 573
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
NZDJPY -1.3K
EURGBP -3
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.85 USD
En kötü işlem: -271 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +57.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -768.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 7
AxionTrade-Live
0.00 × 5
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
360Capital-Real
0.00 × 15
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 24
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
OspreyFX-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
İnceleme yok
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jamings Trader
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
3.1K
USD
43
83%
1 504
65%
64%
1.07
0.44
USD
28%
1:50
