Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 Axi-US18-Live 0.00 × 7 AxionTrade-Live 0.00 × 5 FXCM-CADReal01 0.00 × 108 FXCM-EURReal01 0.00 × 9 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 26 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 1 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 360Capital-Real 0.00 × 15 Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 3 TradersWay-Live 2 0.00 × 5 FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 2 XMGlobal-Real 6 0.00 × 24 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 3 OspreyFX-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 14 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 2 OANDA-Japan Live 0.00 × 11 237 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya