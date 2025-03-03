シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Jamings Trader
George Brown

Jamings Trader

George Brown
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 235
利益トレード:
1 357 (60.71%)
損失トレード:
878 (39.28%)
ベストトレード:
122.85 USD
最悪のトレード:
-270.93 USD
総利益:
11 737.43 USD (167 119 pips)
総損失:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
最大連続の勝ち:
25 (57.27 USD)
最大連続利益:
240.05 USD (7)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
64.15%
最大入金額:
97.22%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 234 (55.21%)
短いトレード:
1 001 (44.79%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
8.65 USD
平均損失:
-13.36 USD
最大連続の負け:
39 (-19.56 USD)
最大連続損失:
-1 030.20 USD (10)
月間成長:
-1.90%
年間予想:
-23.07%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.31 USD
最大の:
2 643.96 USD (48.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.93% (2 643.96 USD)
エクイティによる:
22.66% (736.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +122.85 USD
最悪のトレード: -271 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +57.27 USD
最大連続損失: -19.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
レビューなし
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Jamings Trader
30 USD/月
21%
0
0
USD
4.4K
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
38%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください