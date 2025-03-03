SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Jamings Trader
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 235
Gewinntrades:
1 357 (60.71%)
Verlusttrades:
878 (39.28%)
Bester Trade:
122.85 USD
Schlechtester Trade:
-270.93 USD
Bruttoprofit:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Bruttoverlust:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (57.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
240.05 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
64.15%
Max deposit load:
97.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 234 (55.21%)
Short-Positionen:
1 001 (44.79%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-19.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 030.20 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-1.90%
Jahresprognose:
-23.07%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.31 USD
Maximaler:
2 643.96 USD (48.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.93% (2 643.96 USD)
Kapital:
22.66% (736.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +122.85 USD
Schlechtester Trade: -271 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Keine Bewertungen
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.