Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

360Capital-Real 0.00 × 16 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 26 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 TradersWay-Live 2 0.00 × 5 VantageInternational-Live 12 0.00 × 6 FXCM-EURReal01 0.00 × 9 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 OspreyFX-Live 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 2 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 AxionTrade-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 15 FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 Axi-US18-Live 0.00 × 7 Eightcap-Real 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 3 XMGlobal-Real 6 0.00 × 25 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 FXCM-CADReal01 0.00 × 108 OANDA-Japan Live 0.00 × 13 noch 239 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen