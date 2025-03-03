- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 235
Gewinntrades:
1 357 (60.71%)
Verlusttrades:
878 (39.28%)
Bester Trade:
122.85 USD
Schlechtester Trade:
-270.93 USD
Bruttoprofit:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Bruttoverlust:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (57.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
240.05 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
64.15%
Max deposit load:
97.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 234 (55.21%)
Short-Positionen:
1 001 (44.79%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-19.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 030.20 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-1.90%
Jahresprognose:
-23.07%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.31 USD
Maximaler:
2 643.96 USD (48.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.93% (2 643.96 USD)
Kapital:
22.66% (736.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|854
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|229
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|76
|AUDUSD
|47
|USDCAD
|43
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-325
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|236
|AUDUSD
|-92
|USDCAD
|-41
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-670
|USDCAD
|-979
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +122.85 USD
Schlechtester Trade: -271 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
noch 239 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
USD
38%
1:50