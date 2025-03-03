- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 235
Negociações com lucro:
1 357 (60.71%)
Negociações com perda:
878 (39.28%)
Melhor negociação:
122.85 USD
Pior negociação:
-270.93 USD
Lucro bruto:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Perda bruta:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (57.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
240.05 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
64.15%
Depósito máximo carregado:
97.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 234 (55.21%)
Negociações curtas:
1 001 (44.79%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
8.65 USD
Perda média:
-13.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-19.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 030.20 USD (10)
Crescimento mensal:
-1.90%
Previsão anual:
-23.07%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.31 USD
Máximo:
2 643.96 USD (48.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.93% (2 643.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.66% (736.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|854
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|229
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|76
|AUDUSD
|47
|USDCAD
|43
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-325
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|236
|AUDUSD
|-92
|USDCAD
|-41
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-670
|USDCAD
|-979
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.85 USD
Pior negociação: -271 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +57.27 USD
Máxima perda consecutiva: -19.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
239 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
USD
38%
1:50