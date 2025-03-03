SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Jamings Trader
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 235
Negociações com lucro:
1 357 (60.71%)
Negociações com perda:
878 (39.28%)
Melhor negociação:
122.85 USD
Pior negociação:
-270.93 USD
Lucro bruto:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Perda bruta:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (57.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
240.05 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
64.15%
Depósito máximo carregado:
97.22%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 234 (55.21%)
Negociações curtas:
1 001 (44.79%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
8.65 USD
Perda média:
-13.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
39 (-19.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 030.20 USD (10)
Crescimento mensal:
-1.90%
Previsão anual:
-23.07%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.31 USD
Máximo:
2 643.96 USD (48.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.93% (2 643.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.66% (736.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +122.85 USD
Pior negociação: -271 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +57.27 USD
Máxima perda consecutiva: -19.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
239 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Sem comentários
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Jamings Trader
30 USD por mês
21%
0
0
USD
4.4K
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
38%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.