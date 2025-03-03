- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 235
Transacciones Rentables:
1 357 (60.71%)
Transacciones Irrentables:
878 (39.28%)
Mejor transacción:
122.85 USD
Peor transacción:
-270.93 USD
Beneficio Bruto:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (57.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
240.05 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
64.15%
Carga máxima del depósito:
97.22%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 234 (55.21%)
Transacciones Cortas:
1 001 (44.79%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
8.65 USD
Pérdidas medias:
-13.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-19.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 030.20 USD (10)
Crecimiento al mes:
-1.90%
Pronóstico anual:
-23.07%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
66.31 USD
Máxima:
2 643.96 USD (48.07%)
Reducción relativa:
De balance:
37.93% (2 643.96 USD)
De fondos:
22.66% (736.29 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|854
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|229
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|76
|AUDUSD
|47
|USDCAD
|43
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-325
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|236
|AUDUSD
|-92
|USDCAD
|-41
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-670
|USDCAD
|-979
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +122.85 USD
Peor transacción: -271 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +57.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
USD
38%
1:50