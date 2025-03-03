SeñalesSecciones
George Brown

Jamings Trader

George Brown
0 comentarios
Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 235
Transacciones Rentables:
1 357 (60.71%)
Transacciones Irrentables:
878 (39.28%)
Mejor transacción:
122.85 USD
Peor transacción:
-270.93 USD
Beneficio Bruto:
11 737.43 USD (167 119 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (57.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
240.05 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
64.15%
Carga máxima del depósito:
97.22%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
1 234 (55.21%)
Transacciones Cortas:
1 001 (44.79%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
8.65 USD
Pérdidas medias:
-13.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
39 (-19.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 030.20 USD (10)
Crecimiento al mes:
-1.90%
Pronóstico anual:
-23.07%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
66.31 USD
Máxima:
2 643.96 USD (48.07%)
Reducción relativa:
De balance:
37.93% (2 643.96 USD)
De fondos:
22.66% (736.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +122.85 USD
Peor transacción: -271 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +57.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
otros 239...
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
No hay comentarios
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
