George Brown

Jamings Trader

George Brown
0条评论
可靠性
56
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 235
盈利交易:
1 357 (60.71%)
亏损交易:
878 (39.28%)
最好交易:
122.85 USD
最差交易:
-270.93 USD
毛利:
11 737.43 USD (167 119 pips)
毛利亏损:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
最大连续赢利:
25 (57.27 USD)
最大连续盈利:
240.05 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
64.15%
最大入金加载:
97.22%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 234 (55.21%)
短期交易:
1 001 (44.79%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
8.65 USD
平均损失:
-13.36 USD
最大连续失误:
39 (-19.56 USD)
最大连续亏损:
-1 030.20 USD (10)
每月增长:
-1.90%
年度预测:
-23.07%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
66.31 USD
最大值:
2 643.96 USD (48.07%)
相对跌幅:
结余:
37.93% (2 643.96 USD)
净值:
22.66% (736.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 854
EURUSD 674
GBPUSD 229
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 76
AUDUSD 47
USDCAD 43
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -325
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 236
AUDUSD -92
USDCAD -41
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4.1K
AUDUSD -670
USDCAD -979
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +122.85 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +57.27 USD
最大连续亏损: -19.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
Axi-US18-Live
0.00 × 7
Eightcap-Real
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
239 更多...
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
没有评论
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
