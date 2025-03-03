- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 235
盈利交易:
1 357 (60.71%)
亏损交易:
878 (39.28%)
最好交易:
122.85 USD
最差交易:
-270.93 USD
毛利:
11 737.43 USD (167 119 pips)
毛利亏损:
-11 728.45 USD (169 397 pips)
最大连续赢利:
25 (57.27 USD)
最大连续盈利:
240.05 USD (7)
夏普比率:
0.00
交易活动:
64.15%
最大入金加载:
97.22%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 234 (55.21%)
短期交易:
1 001 (44.79%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
8.65 USD
平均损失:
-13.36 USD
最大连续失误:
39 (-19.56 USD)
最大连续亏损:
-1 030.20 USD (10)
每月增长:
-1.90%
年度预测:
-23.07%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
66.31 USD
最大值:
2 643.96 USD (48.07%)
相对跌幅:
结余:
37.93% (2 643.96 USD)
净值:
22.66% (736.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|854
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|229
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|76
|AUDUSD
|47
|USDCAD
|43
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-325
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|236
|AUDUSD
|-92
|USDCAD
|-41
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-670
|USDCAD
|-979
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.85 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +57.27 USD
最大连续亏损: -19.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
56
80%
2 235
60%
64%
1.00
0.00
USD
USD
38%
1:50