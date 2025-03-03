- 자본
- 축소
트레이드:
2 249
이익 거래:
1 361 (60.51%)
손실 거래:
888 (39.48%)
최고의 거래:
122.85 USD
최악의 거래:
-270.93 USD
총 수익:
11 746.90 USD (167 429 pips)
총 손실:
-11 730.50 USD (169 646 pips)
연속 최대 이익:
25 (57.27 USD)
연속 최대 이익:
240.05 USD (7)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
61.51%
최대 입금량:
97.22%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
1 243 (55.27%)
숏(주식차입매도):
1 006 (44.73%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
8.63 USD
평균 손실:
-13.21 USD
연속 최대 손실:
39 (-19.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 030.20 USD (10)
월별 성장률:
-2.37%
연간 예측:
-28.70%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.31 USD
최대한의:
2 643.96 USD (48.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.93% (2 643.96 USD)
자본금별:
22.66% (736.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|855
|EURUSD
|675
|GBPUSD
|230
|NZDUSD
|123
|GBPJPY
|109
|EURJPY
|84
|AUDUSD
|48
|USDCAD
|45
|AUDJPY
|31
|USDCHF
|23
|EURGBP
|8
|GBPCHF
|5
|USDMXN
|5
|AUDCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|-324
|NZDUSD
|-15
|GBPJPY
|573
|EURJPY
|235
|AUDUSD
|-93
|USDCAD
|-42
|AUDJPY
|12
|USDCHF
|68
|EURGBP
|1
|GBPCHF
|-4
|USDMXN
|-1
|AUDCAD
|-3
|NZDJPY
|-102
|GBPCAD
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-16K
|EURUSD
|5.9K
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|-226
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|4K
|AUDUSD
|-677
|USDCAD
|-1K
|AUDJPY
|97
|USDCHF
|796
|EURGBP
|27
|GBPCHF
|-264
|USDMXN
|-2.2K
|AUDCAD
|-93
|NZDJPY
|-1.3K
|GBPCAD
|-123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +122.85 USD
최악의 거래: -271 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +57.27 USD
연속 최대 손실: -19.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
360Capital-Real
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 7
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 26
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 15
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 13
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 108
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
리뷰 없음
