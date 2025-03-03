시그널섹션
Jamings Trader

0 리뷰
안정성
58
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 21%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 249
이익 거래:
1 361 (60.51%)
손실 거래:
888 (39.48%)
최고의 거래:
122.85 USD
최악의 거래:
-270.93 USD
총 수익:
11 746.90 USD (167 429 pips)
총 손실:
-11 730.50 USD (169 646 pips)
연속 최대 이익:
25 (57.27 USD)
연속 최대 이익:
240.05 USD (7)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
61.51%
최대 입금량:
97.22%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.01
롱(주식매수):
1 243 (55.27%)
숏(주식차입매도):
1 006 (44.73%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
8.63 USD
평균 손실:
-13.21 USD
연속 최대 손실:
39 (-19.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 030.20 USD (10)
월별 성장률:
-2.37%
연간 예측:
-28.70%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.31 USD
최대한의:
2 643.96 USD (48.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.93% (2 643.96 USD)
자본금별:
22.66% (736.29 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 855
EURUSD 675
GBPUSD 230
NZDUSD 123
GBPJPY 109
EURJPY 84
AUDUSD 48
USDCAD 45
AUDJPY 31
USDCHF 23
EURGBP 8
GBPCHF 5
USDMXN 5
AUDCAD 4
NZDJPY 3
GBPCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -1.3K
EURUSD 1K
GBPUSD -324
NZDUSD -15
GBPJPY 573
EURJPY 235
AUDUSD -93
USDCAD -42
AUDJPY 12
USDCHF 68
EURGBP 1
GBPCHF -4
USDMXN -1
AUDCAD -3
NZDJPY -102
GBPCAD -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -16K
EURUSD 5.9K
GBPUSD -1.2K
NZDUSD -226
GBPJPY 10K
EURJPY 4K
AUDUSD -677
USDCAD -1K
AUDJPY 97
USDCHF 796
EURGBP 27
GBPCHF -264
USDMXN -2.2K
AUDCAD -93
NZDJPY -1.3K
GBPCAD -123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +122.85 USD
최악의 거래: -271 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +57.27 USD
연속 최대 손실: -19.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCM-EURReal01
0.00 × 9
360Capital-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
AxionTrade-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
Axi-US18-Live
0.00 × 7
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 26
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 15
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
OANDA-Japan Live
0.00 × 13
FXCM-CADReal01
0.00 × 108
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
240 더...
We trade with uniqe signal that are 75 to 85 percent accurate. Welecome to Jamaings Trader.
리뷰 없음
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.04 05:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Jamings Trader
월별 30 USD
21%
0
0
USD
4.5K
USD
58
80%
2 249
60%
62%
1.00
0.01
USD
38%
1:50
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

