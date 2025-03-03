리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCM-EURReal01 0.00 × 9 360Capital-Real 0.00 × 16 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 10 AxionTrade-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 2 Axi-US18-Live 0.00 × 7 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 OspreyFX-Live 0.00 × 4 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 6 TradersWay-Live 2 0.00 × 5 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 26 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 15 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.00 × 2 OANDA-Japan Live 0.00 × 13 FXCM-CADReal01 0.00 × 108 XMGlobal-Real 6 0.00 × 25 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 240 더...