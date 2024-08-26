- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
50 (98.03%)
Loss Trade:
1 (1.96%)
Best Trade:
17.68 USD
Worst Trade:
-1.65 USD
Profitto lordo:
388.93 USD (23 650 pips)
Perdita lorda:
-1.65 USD (33 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (342.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
342.39 USD (43)
Indice di Sharpe:
2.49
Attività di trading:
39.59%
Massimo carico di deposito:
25.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
234.72
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
235.72
Profitto previsto:
7.59 USD
Profitto medio:
7.78 USD
Perdita media:
-1.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.65 USD (1)
Crescita mensile:
9.47%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.65 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (1.65 USD)
Per equità:
58.15% (720.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|26
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|189
|XAUUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|3.8K
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.68 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +342.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
20%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
98%
51
98%
40%
235.71
7.59
USD
USD
58%
1:500