- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
116
利益トレード:
107 (92.24%)
損失トレード:
9 (7.76%)
ベストトレード:
55.93 USD
最悪のトレード:
-36.00 USD
総利益:
947.22 USD (56 275 pips)
総損失:
-138.35 USD (8 649 pips)
最大連続の勝ち:
69 (524.89 USD)
最大連続利益:
524.89 USD (69)
シャープレシオ:
0.73
取引アクティビティ:
37.52%
最大入金額:
25.38%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
116 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.85
期待されたペイオフ:
6.97 USD
平均利益:
8.85 USD
平均損失:
-15.37 USD
最大連続の負け:
2 (-46.18 USD)
最大連続損失:
-46.18 USD (2)
月間成長:
3.85%
年間予想:
46.73%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
46.18 USD (1.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.20% (46.18 USD)
エクイティによる:
58.15% (720.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|59
|XAUUSD
|47
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|406
|XAUUSD
|362
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|8.1K
|XAUUSD
|36K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.93 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 69
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +524.89 USD
最大連続損失: -46.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 85
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 21
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 20
|
OctaFX-Real9
|2.18 × 2274
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
47%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
18
92%
116
92%
38%
6.84
6.97
USD
USD
58%
1:500