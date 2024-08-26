- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
116
Negociações com lucro:
107 (92.24%)
Negociações com perda:
9 (7.76%)
Melhor negociação:
55.93 USD
Pior negociação:
-36.00 USD
Lucro bruto:
947.22 USD (56 275 pips)
Perda bruta:
-138.35 USD (8 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
69 (524.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
524.89 USD (69)
Índice de Sharpe:
0.73
Atividade de negociação:
37.52%
Depósito máximo carregado:
25.38%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
116 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.85
Valor esperado:
6.97 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-15.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-46.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.18 USD (2)
Crescimento mensal:
4.15%
Previsão anual:
53.98%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
46.18 USD (1.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.20% (46.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.15% (720.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|59
|XAUUSD
|47
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|406
|XAUUSD
|362
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|8.1K
|XAUUSD
|36K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.93 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 69
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +524.89 USD
Máxima perda consecutiva: -46.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 85
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 21
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 20
|
OctaFX-Real9
|2.18 × 2274
