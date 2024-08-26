SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kawel Group 3
Andri Yanto

Kawel Group 3

Andri Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 47%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
116
Transacciones Rentables:
107 (92.24%)
Transacciones Irrentables:
9 (7.76%)
Mejor transacción:
55.93 USD
Peor transacción:
-36.00 USD
Beneficio Bruto:
947.22 USD (56 275 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.35 USD (8 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
69 (524.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
524.89 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
37.52%
Carga máxima del depósito:
25.38%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
116 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.85
Beneficio Esperado:
6.97 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-15.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-46.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.15%
Pronóstico anual:
53.98%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.18 USD (1.71%)
Reducción relativa:
De balance:
2.20% (46.18 USD)
De fondos:
58.15% (720.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 59
XAUUSD 47
EURNZD 5
GBPAUD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 406
XAUUSD 362
EURNZD 21
GBPAUD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 8.1K
XAUUSD 36K
EURNZD 1.8K
GBPAUD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55.93 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 69
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +524.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 85
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 21
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 20
OctaFX-Real9
2.18 × 2274
otros 16...
No hay comentarios
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
