İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
50 (98.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.96%)
En iyi işlem:
17.68 USD
En kötü işlem:
-1.65 USD
Brüt kâr:
388.93 USD (23 650 pips)
Brüt zarar:
-1.65 USD (33 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (342.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
342.39 USD (43)
Sharpe oranı:
2.49
Alım-satım etkinliği:
39.59%
Maks. mevduat yükü:
25.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
234.72
Alış işlemleri:
51 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
235.72
Beklenen getiri:
7.59 USD
Ortalama kâr:
7.78 USD
Ortalama zarar:
-1.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.65 USD (1)
Aylık büyüme:
9.17%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.65 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (1.65 USD)
Varlığa göre:
58.15% (720.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|26
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|189
|XAUUSD
|199
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|3.8K
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.68 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +342.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
20%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
98%
51
98%
40%
235.71
7.59
USD
USD
58%
1:500