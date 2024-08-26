СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kawel Group 3
Andri Yanto

Kawel Group 3

Andri Yanto
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 47%
OctaFX-Real9
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
107 (92.24%)
Убыточных трейдов:
9 (7.76%)
Лучший трейд:
55.93 USD
Худший трейд:
-36.00 USD
Общая прибыль:
947.22 USD (56 275 pips)
Общий убыток:
-138.35 USD (8 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (524.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.89 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
37.52%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
116 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.85
Мат. ожидание:
6.97 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-15.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-46.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.18 USD (2)
Прирост в месяц:
4.15%
Годовой прогноз:
53.98%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.18 USD (1.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.20% (46.18 USD)
По эквити:
58.15% (720.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 59
XAUUSD 47
EURNZD 5
GBPAUD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 406
XAUUSD 362
EURNZD 21
GBPAUD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 8.1K
XAUUSD 36K
EURNZD 1.8K
GBPAUD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.93 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +524.89 USD
Макс. убыток в серии: -46.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 85
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 21
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 20
OctaFX-Real9
2.18 × 2274
еще 16...
Нет отзывов
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kawel Group 3
33 USD в месяц
47%
0
0
USD
2.2K
USD
18
92%
116
92%
38%
6.84
6.97
USD
58%
1:500
Копировать

