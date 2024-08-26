- Прирост
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
107 (92.24%)
Убыточных трейдов:
9 (7.76%)
Лучший трейд:
55.93 USD
Худший трейд:
-36.00 USD
Общая прибыль:
947.22 USD (56 275 pips)
Общий убыток:
-138.35 USD (8 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
69 (524.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
524.89 USD (69)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
37.52%
Макс. загрузка депозита:
25.38%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
116 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.85
Мат. ожидание:
6.97 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-15.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-46.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.18 USD (2)
Прирост в месяц:
4.15%
Годовой прогноз:
53.98%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46.18 USD (1.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.20% (46.18 USD)
По эквити:
58.15% (720.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|59
|XAUUSD
|47
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|406
|XAUUSD
|362
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|8.1K
|XAUUSD
|36K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.93 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 69
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +524.89 USD
Макс. убыток в серии: -46.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 85
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 21
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 20
|
OctaFX-Real9
|2.18 × 2274
