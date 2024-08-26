Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 5 Tickmill-Live08 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 Tickmill02-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 8 Alpari-ECN1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Axi-US03-Live 0.37 × 209 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.58 × 85 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 21 Tickmill-Live09 1.63 × 381 RoboForex-ProCent 1.66 × 67 FusionMarkets-Live 1.76 × 21 Alpari-Pro.ECN3 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 2.00 × 1 FBS-Real-7 2.00 × 20 OctaFX-Real9 2.18 × 2274 еще 16... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика