信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kawel Group 3
Andri Yanto

Kawel Group 3

Andri Yanto
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 47%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
116
盈利交易:
107 (92.24%)
亏损交易:
9 (7.76%)
最好交易:
55.93 USD
最差交易:
-36.00 USD
毛利:
947.22 USD (56 275 pips)
毛利亏损:
-138.35 USD (8 649 pips)
最大连续赢利:
69 (524.89 USD)
最大连续盈利:
524.89 USD (69)
夏普比率:
0.73
交易活动:
37.52%
最大入金加载:
25.38%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 小时
采收率:
17.52
长期交易:
116 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.85
预期回报:
6.97 USD
平均利润:
8.85 USD
平均损失:
-15.37 USD
最大连续失误:
2 (-46.18 USD)
最大连续亏损:
-46.18 USD (2)
每月增长:
4.15%
年度预测:
53.98%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.18 USD (1.71%)
相对跌幅:
结余:
2.20% (46.18 USD)
净值:
58.15% (720.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 59
XAUUSD 47
EURNZD 5
GBPAUD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 406
XAUUSD 362
EURNZD 21
GBPAUD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 8.1K
XAUUSD 36K
EURNZD 1.8K
GBPAUD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +55.93 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 69
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +524.89 USD
最大连续亏损: -46.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 85
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 21
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 20
OctaFX-Real9
2.18 × 2274
16 更多...
没有评论
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
