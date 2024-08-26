- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
107 (92.24%)
亏损交易:
9 (7.76%)
最好交易:
55.93 USD
最差交易:
-36.00 USD
毛利:
947.22 USD (56 275 pips)
毛利亏损:
-138.35 USD (8 649 pips)
最大连续赢利:
69 (524.89 USD)
最大连续盈利:
524.89 USD (69)
夏普比率:
0.73
交易活动:
37.52%
最大入金加载:
25.38%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 小时
采收率:
17.52
长期交易:
116 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.85
预期回报:
6.97 USD
平均利润:
8.85 USD
平均损失:
-15.37 USD
最大连续失误:
2 (-46.18 USD)
最大连续亏损:
-46.18 USD (2)
每月增长:
4.15%
年度预测:
53.98%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
46.18 USD (1.71%)
相对跌幅:
结余:
2.20% (46.18 USD)
净值:
58.15% (720.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|59
|XAUUSD
|47
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|406
|XAUUSD
|362
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|8.1K
|XAUUSD
|36K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.93 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 69
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +524.89 USD
最大连续亏损: -46.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 85
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 21
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 20
|
OctaFX-Real9
|2.18 × 2274
