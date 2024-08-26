SignaleKategorien
Andri Yanto

Kawel Group 3

Andri Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
107 (92.24%)
Verlusttrades:
9 (7.76%)
Bester Trade:
55.93 USD
Schlechtester Trade:
-36.00 USD
Bruttoprofit:
947.22 USD (56 275 pips)
Bruttoverlust:
-138.35 USD (8 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
69 (524.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.89 USD (69)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
37.52%
Max deposit load:
25.38%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
17.52
Long-Positionen:
116 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
6.85
Mathematische Gewinnerwartung:
6.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-46.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.85%
Jahresprognose:
46.73%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
46.18 USD (1.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.20% (46.18 USD)
Kapital:
58.15% (720.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 59
XAUUSD 47
EURNZD 5
GBPAUD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 406
XAUUSD 362
EURNZD 21
GBPAUD 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 8.1K
XAUUSD 36K
EURNZD 1.8K
GBPAUD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.93 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 69
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +524.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real18
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 8
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.58 × 85
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 21
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 20
OctaFX-Real9
2.18 × 2274
noch 16 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 02:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 20:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
