- 자본
- 축소
트레이드:
116
이익 거래:
107 (92.24%)
손실 거래:
9 (7.76%)
최고의 거래:
55.93 USD
최악의 거래:
-36.00 USD
총 수익:
947.22 USD (56 275 pips)
총 손실:
-138.35 USD (8 649 pips)
연속 최대 이익:
69 (524.89 USD)
연속 최대 이익:
524.89 USD (69)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
35.66%
최대 입금량:
25.38%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
17.52
롱(주식매수):
116 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
6.85
기대수익:
6.97 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-15.37 USD
연속 최대 손실:
2 (-46.18 USD)
연속 최대 손실:
-46.18 USD (2)
월별 성장률:
3.11%
연간 예측:
40.91%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
46.18 USD (1.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.20% (46.18 USD)
자본금별:
58.15% (720.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|59
|XAUUSD
|47
|EURNZD
|5
|GBPAUD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGUSD
|406
|XAUUSD
|362
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGUSD
|8.1K
|XAUUSD
|36K
|EURNZD
|1.8K
|GBPAUD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.93 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 69
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +524.89 USD
연속 최대 손실: -46.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 8
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.58 × 85
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 21
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
FBS-Real-7
|2.00 × 20
|
OctaFX-Real9
|2.18 × 2274
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
47%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
18
92%
116
92%
36%
6.84
6.97
USD
USD
58%
1:500