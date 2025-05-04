SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M VT049
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M VT049

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 231
Profit Trade:
1 000 (81.23%)
Loss Trade:
231 (18.77%)
Best Trade:
215.82 USD
Worst Trade:
-66.81 USD
Profitto lordo:
4 337.34 USD (238 260 pips)
Perdita lorda:
-1 734.25 USD (128 055 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (36.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.99 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
625 (50.77%)
Short Trade:
606 (49.23%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
4.34 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-245.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.43 USD (5)
Crescita mensile:
1.72%
Previsione annuale:
22.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
245.43 USD (1.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.19% (245.43 USD)
Per equità:
8.85% (1 782.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 305
EURJPY-VIP 290
AUDSGD-VIP 129
AUDCAD-VIP 117
USDSGD-VIP 97
GBPNZD-VIP 96
AUDUSD-VIP 80
AUDCHF-VIP 55
AUDJPY-VIP 40
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 530
EURJPY-VIP 346
AUDSGD-VIP 153
AUDCAD-VIP 227
USDSGD-VIP 390
GBPNZD-VIP 178
AUDUSD-VIP 299
AUDCHF-VIP 212
AUDJPY-VIP 119
CADCHF-VIP 103
EURCHF-VIP 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 18K
EURJPY-VIP 14K
AUDSGD-VIP 9K
AUDCAD-VIP 8.3K
USDSGD-VIP 15K
GBPNZD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 9.8K
AUDCHF-VIP 8.2K
AUDJPY-VIP 6.8K
CADCHF-VIP 3K
EURCHF-VIP 3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +215.82 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +36.44 USD
Massima perdita consecutiva: -245.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 18:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JASON RLKS_10YR_1M VT049
30USD al mese
13%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
1 231
81%
100%
2.50
2.11
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.