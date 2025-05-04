SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029
Yui Ming Wan

STEVE_B RLKS_8YR_1M VT029

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 443
Profit Trade:
1 165 (80.73%)
Loss Trade:
278 (19.27%)
Best Trade:
277.58 USD
Worst Trade:
-88.24 USD
Profitto lordo:
6 262.44 USD (284 501 pips)
Perdita lorda:
-2 663.51 USD (174 663 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (35.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
319.52 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.59
Long Trade:
769 (53.29%)
Short Trade:
674 (46.71%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
5.38 USD
Perdita media:
-9.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-122.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-285.81 USD (4)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
37.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
285.81 USD (1.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.36% (285.81 USD)
Per equità:
7.67% (1 550.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 418
EURJPY-VIP 301
GBPNZD-VIP 224
AUDCAD-VIP 103
USDSGD-VIP 96
EURUSD-VIP 88
AUDSGD-VIP 69
AUDUSD-VIP 50
NZDUSD-VIP 38
AUDCHF-VIP 33
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 381
EURJPY-VIP 314
GBPNZD-VIP 609
AUDCAD-VIP 304
USDSGD-VIP 388
EURUSD-VIP 769
AUDSGD-VIP 59
AUDUSD-VIP 447
NZDUSD-VIP 43
AUDCHF-VIP 93
CADCHF-VIP 102
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 5.8K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 26K
AUDCAD-VIP 11K
USDSGD-VIP 15K
EURUSD-VIP 14K
AUDSGD-VIP 4.8K
AUDUSD-VIP 15K
NZDUSD-VIP 2K
AUDCHF-VIP 4.4K
CADCHF-VIP 3K
EURCHF-VIP 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +277.58 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.57 USD
Massima perdita consecutiva: -122.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.04 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
