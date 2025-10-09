SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.92 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.87 USD (1 422 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (11.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.87 USD (9)
Indice di Sharpe:
3.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.12%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.20% (20.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF-VIP 2
AUDSGD-VIP 2
GBPNZD-VIP 2
AUDUSD-VIP 2
AUDCAD-VIP 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF-VIP 3
AUDSGD-VIP 1
GBPNZD-VIP 3
AUDUSD-VIP 4
AUDCAD-VIP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF-VIP 219
AUDSGD-VIP 185
GBPNZD-VIP 479
AUDUSD-VIP 377
AUDCAD-VIP 162
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.92 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STEVE RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
30USD al mese
0%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
1.32
USD
0%
1:500
Copia

