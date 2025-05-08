SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_1M VT056

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 358
Profit Trade:
1 100 (81.00%)
Loss Trade:
258 (19.00%)
Best Trade:
280.43 USD
Worst Trade:
-87.89 USD
Profitto lordo:
5 885.19 USD (271 799 pips)
Perdita lorda:
-2 347.03 USD (156 651 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (46.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
368.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.26
Long Trade:
716 (52.72%)
Short Trade:
642 (47.28%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
2.61 USD
Profitto medio:
5.35 USD
Perdita media:
-9.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-344.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-344.77 USD (5)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
38.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
344.77 USD (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (344.77 USD)
Per equità:
7.63% (1 542.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 369
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 216
AUDCAD-VIP 102
USDSGD-VIP 94
EURUSD-VIP 86
AUDSGD-VIP 61
AUDUSD-VIP 49
NZDUSD-VIP 35
AUDCHF-VIP 25
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 371
EURJPY-VIP 314
GBPNZD-VIP 614
AUDCAD-VIP 308
USDSGD-VIP 373
EURUSD-VIP 748
AUDSGD-VIP 51
AUDUSD-VIP 436
NZDUSD-VIP 37
AUDCHF-VIP 71
EURCHF-VIP 97
CADCHF-VIP 118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 13K
EURJPY-VIP 7.8K
GBPNZD-VIP 24K
AUDCAD-VIP 11K
USDSGD-VIP 13K
EURUSD-VIP 14K
AUDSGD-VIP 4.2K
AUDUSD-VIP 14K
NZDUSD-VIP 2.1K
AUDCHF-VIP 3.4K
EURCHF-VIP 5K
CADCHF-VIP 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.43 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.84 USD
Massima perdita consecutiva: -344.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 05:36
Share of trading days is too low
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.08 04:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.08 04:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.08 04:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
