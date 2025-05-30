SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL RLKS_8YR_1M VT488
Yui Ming Wan

HILL RLKS_8YR_1M VT488

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 027
Profit Trade:
824 (80.23%)
Loss Trade:
203 (19.77%)
Best Trade:
404.12 USD
Worst Trade:
-110.18 USD
Profitto lordo:
5 220.88 USD (202 305 pips)
Perdita lorda:
-2 380.68 USD (135 833 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (44.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
537.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
561 (54.63%)
Short Trade:
466 (45.37%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
6.34 USD
Perdita media:
-11.73 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-467.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-467.30 USD (5)
Crescita mensile:
3.48%
Previsione annuale:
42.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
472.40 USD (2.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (467.30 USD)
Per equità:
10.07% (2 057.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 316
EURJPY-VIP 241
GBPNZD-VIP 161
USDSGD-VIP 70
AUDCAD-VIP 70
EURUSD-VIP 68
AUDUSD-VIP 37
AUDSGD-VIP 20
NZDUSD-VIP 18
AUDCHF-VIP 11
EURCHF-VIP 10
CADCHF-VIP 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 344
EURJPY-VIP 273
GBPNZD-VIP 497
USDSGD-VIP 304
AUDCAD-VIP 239
EURUSD-VIP 619
AUDUSD-VIP 388
AUDSGD-VIP 16
NZDUSD-VIP 17
AUDCHF-VIP 52
EURCHF-VIP 53
CADCHF-VIP 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 3.4K
EURJPY-VIP 4.4K
GBPNZD-VIP 11K
USDSGD-VIP 9.9K
AUDCAD-VIP 6.8K
EURUSD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 11K
AUDSGD-VIP 1.4K
NZDUSD-VIP 490
AUDCHF-VIP 1.3K
EURCHF-VIP 2.8K
CADCHF-VIP 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.12 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +44.42 USD
Massima perdita consecutiva: -467.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 05:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 21:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HILL RLKS_8YR_1M VT488
30USD al mese
14%
0
0
USD
21K
USD
17
100%
1 027
80%
100%
2.19
2.77
USD
10%
1:500
