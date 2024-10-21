SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL RLKS_10YR_1M TMGM852
Yui Ming Wan

HILL RLKS_10YR_1M TMGM852

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 448
Profit Trade:
2 760 (80.04%)
Loss Trade:
688 (19.95%)
Best Trade:
437.49 USD
Worst Trade:
-108.39 USD
Profitto lordo:
12 719.30 USD (712 372 pips)
Perdita lorda:
-6 357.70 USD (533 706 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (61.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
568.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.35
Long Trade:
1 772 (51.39%)
Short Trade:
1 676 (48.61%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
4.61 USD
Perdita media:
-9.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-462.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-544.95 USD (7)
Crescita mensile:
1.85%
Previsione annuale:
22.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
614.59 USD (3.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.45% (614.59 USD)
Per equità:
17.92% (2 896.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 928
GBPAUD 805
AUDSGD 332
AUDCAD 294
USDSGD 248
NZDUSD 190
GBPNZD 171
EURUSD 153
AUDUSD 129
AUDJPY 59
EURCHF 54
CADCHF 43
AUDCHF 42
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 655
GBPAUD 606
AUDSGD 531
AUDCAD 555
USDSGD 697
NZDUSD 235
GBPNZD 306
EURUSD 939
AUDUSD 1K
AUDJPY 148
EURCHF 310
CADCHF 220
AUDCHF 118
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 379
GBPAUD -25K
AUDSGD 16K
AUDCAD 39K
USDSGD 25K
NZDUSD 11K
GBPNZD 20K
EURUSD 16K
AUDUSD 29K
AUDJPY 13K
EURCHF 13K
CADCHF 15K
AUDCHF 6.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +437.49 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.03 USD
Massima perdita consecutiva: -462.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.19 × 172
Exness-Real18
1.67 × 3
Non ci sono recensioni
2024.12.30 10:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.24 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.21 23:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.21 11:45
Share of trading days is too low
2024.10.21 11:45
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 10:44
Share of trading days is too low
2024.10.21 10:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.21 08:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.21 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.21 08:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.