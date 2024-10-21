- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 448
Profit Trade:
2 760 (80.04%)
Loss Trade:
688 (19.95%)
Best Trade:
437.49 USD
Worst Trade:
-108.39 USD
Profitto lordo:
12 719.30 USD (712 372 pips)
Perdita lorda:
-6 357.70 USD (533 706 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (61.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
568.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.35
Long Trade:
1 772 (51.39%)
Short Trade:
1 676 (48.61%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
4.61 USD
Perdita media:
-9.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-462.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-544.95 USD (7)
Crescita mensile:
1.85%
Previsione annuale:
22.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
614.59 USD (3.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.45% (614.59 USD)
Per equità:
17.92% (2 896.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|928
|GBPAUD
|805
|AUDSGD
|332
|AUDCAD
|294
|USDSGD
|248
|NZDUSD
|190
|GBPNZD
|171
|EURUSD
|153
|AUDUSD
|129
|AUDJPY
|59
|EURCHF
|54
|CADCHF
|43
|AUDCHF
|42
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|655
|GBPAUD
|606
|AUDSGD
|531
|AUDCAD
|555
|USDSGD
|697
|NZDUSD
|235
|GBPNZD
|306
|EURUSD
|939
|AUDUSD
|1K
|AUDJPY
|148
|EURCHF
|310
|CADCHF
|220
|AUDCHF
|118
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|379
|GBPAUD
|-25K
|AUDSGD
|16K
|AUDCAD
|39K
|USDSGD
|25K
|NZDUSD
|11K
|GBPNZD
|20K
|EURUSD
|16K
|AUDUSD
|29K
|AUDJPY
|13K
|EURCHF
|13K
|CADCHF
|15K
|AUDCHF
|6.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +437.49 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.03 USD
Massima perdita consecutiva: -462.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 7
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.19 × 172
|
Exness-Real18
|1.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
49
100%
3 448
80%
100%
2.00
1.85
USD
USD
18%
1:500