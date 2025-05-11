SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
Yui Ming Wan

STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 141
Profit Trade:
917 (80.36%)
Loss Trade:
224 (19.63%)
Best Trade:
356.20 USD
Worst Trade:
-93.13 USD
Profitto lordo:
4 598.54 USD (220 208 pips)
Perdita lorda:
-2 045.32 USD (132 416 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (59.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
465.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.26%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
596 (52.23%)
Short Trade:
545 (47.77%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
2.24 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-9.13 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-385.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-385.49 USD (5)
Crescita mensile:
2.06%
Previsione annuale:
26.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
385.49 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (385.49 USD)
Per equità:
8.97% (1 805.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 292
EURJPY-VIP 281
AUDSGD-VIP 113
AUDCAD-VIP 106
GBPNZD-VIP 87
USDSGD-VIP 87
AUDUSD-VIP 73
AUDCHF-VIP 45
AUDJPY-VIP 32
EURCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 575
EURJPY-VIP 349
AUDSGD-VIP 137
AUDCAD-VIP 208
GBPNZD-VIP 160
USDSGD-VIP 371
AUDUSD-VIP 291
AUDCHF-VIP 182
AUDJPY-VIP 89
EURCHF-VIP 90
CADCHF-VIP 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 5.9K
EURJPY-VIP 13K
AUDSGD-VIP 8.2K
AUDCAD-VIP 7.1K
GBPNZD-VIP 14K
USDSGD-VIP 12K
AUDUSD-VIP 8.5K
AUDCHF-VIP 7.1K
AUDJPY-VIP 4.9K
EURCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +356.20 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.48 USD
Massima perdita consecutiva: -385.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.07.21 01:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.13 04:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 22:45
Share of trading days is too low
2025.05.11 22:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.11 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.11 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.11 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STEVE_M RLKS_10YR_1M VT069
30USD al mese
13%
0
0
USD
20K
USD
20
100%
1 141
80%
100%
2.24
2.24
USD
9%
1:500
Copia

