Yui Ming Wan

MING RLKS_10YR_1M_2M VT969

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
747
Profit Trade:
625 (83.66%)
Loss Trade:
122 (16.33%)
Best Trade:
204.28 USD
Worst Trade:
-57.58 USD
Profitto lordo:
1 931.86 USD (131 976 pips)
Perdita lorda:
-977.99 USD (92 624 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (32.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.70%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.04
Long Trade:
407 (54.48%)
Short Trade:
340 (45.52%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
3.09 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-112.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.83 USD (4)
Crescita mensile:
2.85%
Previsione annuale:
34.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
189.29 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.74% (189.29 USD)
Per equità:
11.90% (1 213.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 176
GBPAUD-VIP 174
GBPNZD-VIP 108
USDCHF-VIP 106
AUDCAD-VIP 60
AUDSGD-VIP 58
AUDUSD-VIP 42
AUDCHF-VIP 14
EURCHF-VIP 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 121
GBPAUD-VIP 189
GBPNZD-VIP 184
USDCHF-VIP 147
AUDCAD-VIP 76
AUDSGD-VIP 53
AUDUSD-VIP 103
AUDCHF-VIP 39
EURCHF-VIP 42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 7.3K
GBPAUD-VIP 2.7K
GBPNZD-VIP 3.7K
USDCHF-VIP 7.8K
AUDCAD-VIP 3K
AUDSGD-VIP 4.5K
AUDUSD-VIP 5.4K
AUDCHF-VIP 3.1K
EURCHF-VIP 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.28 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.62 USD
Massima perdita consecutiva: -112.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 16:25
Share of trading days is too low
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.26 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.